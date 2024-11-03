О своей нетрадиционной ориентации Глоя Грейс Морец сообщила во время голосования на выборах в США.

Известная американская актриса и модель, звезда фильмов "Пятая волна", "500 дней лета", "Если я останусь" Глоя Грейс Морец совершила каминг-аут. Знаменитость призналась, что ей нравятся женщины.

О своей нетрадиционной ориентации 27-летняя артистка сообщила в своем Instagram. Голливудская актриса опубликовала фотографию, в подписи к которой отметила, что досрочно проголосовала на президентских выборах в США.

Глоя поддержала демократа Камалу Харрис. Кинозвезда выбрала ее кандидатуру, ведь верит, что она сможет защитить права ЛГБТК+ сообщества, частью которого является Грейс Морец.

Видео дня

"Я проголосовала досрочно и голосовала за Камалу Харрис. На кону этих выборов так много стоит. Я считаю, что правительство не имеет права на мое тело как женщины, и что решения относительно моего тела должны принимать только я и мой врач. Камала Харрис защитит нас. Я верю в необходимость правовой защиты, которая защищает ЛГБТК+ сообщество, как лесбиянка. Нам нужна защита в этой стране и иметь доступ к медицинскому обслуживанию, в котором мы нуждаемся и на которое заслуживаем", - указала артистка.

Напомним, ранее дочь продюсера Мозговой совершила каминг-аут и показала свою возлюбленную.

Вас также могут заинтересовать новости: