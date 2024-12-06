Стало известно, какое имя выбрала звезда "Оппенгеймера".

Американская актриса Эмма Дюмон, которая известна по фильму "Оппенгеймер", совершила каминг-аут.

Официального заявления Эмма не делала, однако обновила свой профиль в Instagram и написала новое имя "Ник Дюмон". Также при упоминании своей персоны просит использовать теперь местоимения "они и их" вместо "она или ее".

"Они идентифицируют себя как транс-мужчину небинарного происхождения", - подтвердил представитель актрисы и добавил, что Дюмон сохранит свое имя в кино, но в личной жизни просит называть именно Ником.

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К слову, весной Дюмон опубликовала первые фотографии с короткой прической. Также изменился стиль актрисы - от гламурного на более повседневный с футболками и джинсами.

Что известно об Эмме Дюмон

Эмма Дюмон впервые сыграла в кино в 12 лет. Это была лента "Настоящие мужчины". А в 2011 году ей досталась главная роль в телевизионном фильме "Метро", режиссером которого был Стивен Гейган. В этом же году Дюмон сыграла персонажа Мелани Сигал в телесериале "Балерина". Но наибольшую известность ей принесла роль Джекки Оппенгеймер в фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер".

Напомним, ранее известный украинский блогер Ваня Рассел совершил каминг-аут.

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