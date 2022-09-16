Известно, что сериал "Великолепный век" потратил на шикарные костюмы огромную часть своего бюджета.

Для сериала "Великолепный век" изготовили 1950 костюмов. Из них 200 - только для Султана Сулеймана. Известно, что, чтобы передать дух того времени, которое отражено в сериале, все наряды пытались создать максимально приближенными к реальной одежде того века.

Шили платья и костюмы из дорогих итальянских тканей — Valentino, Christian Dior, Dolce&Gabbana. Стоимость ошеломляла - ткань обходилась проекту около 3 тысяч евро за метр! Всего художники использовали 15 тысяч метров ткани.

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Зрители всех стран, где показывали "Великолепный век" (а перевели и транслировали его в почти 60 странах), восхищались безупречным образом главной героини - Хюррем Сулатн. УНИАН вспоминает несколько ее самых роскошных нарядов.

Один из самых известных образов Хюррем - это ее платье нефритового цвета, расшитое золотом. Именно в этом наряде ее изобразили на всех постерах и заставках к турецкому сериалу. В нем она появлялась неоднократно и в кадре.

К слову, если проанализировать все ее наряды, то можно сделать вывод, что у нее было очень много платьев зеленого цвета и оттенков из этой палитры. Все дело в том, что этот цвет отлично сочетается с ее яркими рыжими волосами.

Выйдя замуж за Сулеймана, Хюррем решает заказать корону, которая бы отражала всю глубину её могущества.

Когда Султан Сулейман представил свою жену уже в роли султанши, она появилась желтом платье и коричневой накидке. Накидка была украшена массивными золотыми пуговицами, а рукава были расшиты золотыми нитями.

Сцена, где Хюррем плачет на полу из-за того, что ее отправляют в старый замок и разрешают забрать с собой только дочь. Здесь Хюррем одета в платье сливового цвета. У нее на предплечье рукава такие же, как и само платье, а от локтя - шифоновые прозрачные вставки.

Известно, что для создания одного платья уходило около 16 метров ткани.

Напомним, ранее мы писали как изменилась Хюррем Султан за 10 лет.

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