Из-за случившегося Judas Priest перенесли тур по США.

Гитариста британской хэви-метал-группы Judas Priest Ричи Фолкнера госпитализировали из-за серьезных проблем с сердцем.

Об этом сообщается на странице Judas Priest в Instagram.

"С глубоким сожалением мы вынуждены отложить оставшуюся часть нашего тура по США. У Ричи серьезные проблемы с сердцем, из-за которых его пришлось госпитализировать, где его лечат. Тем временем, мы все посылаем любовь нашему Соколу и желаем ему быстрого восстановления", - сказано в заявлении.

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Музыканты добавили, что объявят новые даты своего тура, как только получат какие-либо новости от врачей.

Группа Judas Priest: что известно

Британская хэви-метал-группа Judas Priest была основана в 1969 году в городе Бирмингем. Во многом благодаря альбому British Steel, вышедшем в 1980 году, они смогли достичь статуса рок-звезд первой величины.

Как сообщал УНИАН, ранее фронтмен Judas Priest Роб Хэлфорд в мемуарах "Признание" рассказал о сексе с военнослужащими с базы морской пехоты "Кэмп-Пендлтон". К одному из морских пехотинцев он ездил вместе с его женой, и у них был секс втроем. По словам Роба, после секса он был настолько измотанным, что это даже не сравниться с тренировками в спортзале.

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Автор: Александр Топчий