"Ultrabeat" станет первым синглом нового альбома Space Of Variations.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona и винницкая метал-группа Space Of Variations выпустили совместный клип на песню "Ultrabeat".

"Ultrabeat" станет первым синглом нового альбома Space Of Variations, отмечается на странице группы в Facebook.

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"Друзья, мы так рады поделиться первым синглом с нашего грядущего альбома! Эта песня - экспериментальное сотрудничество с украинской королевой рэпа alyona alyona, и будьте уверены, она поразит вас", - сказано в сообщении.

Режиссером видео стал Олег Руз, работавший со многими мировыми и украинскими рок/металл музыкантами.

Space of Variations — украинская группа из Винницы, образовавшаяся в 2009 году. Стиль группы позиционируется как металкор.

В 2015 и 2018 годах были признаны лучшей металл-группой Украины по версии "The Best Ukrainian Metal Act".

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Автор: Александр Топчий