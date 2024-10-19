Известный бас-гатарист и экс-участник украинской группы "Вопли Видоплясова" Алексей Мельченко ушел из жизни. Мужчине было 48 лет.

Печальную новость сообщила его знакомая Анна Пятакова на своей странице в Facebook. Что стало причиной смерти музыканта - пока неизвестно.

"Это будет пост памяти о человеке, с которым мы общались и дружили, когда нам было по 20-25 лет. Об искреннем, талантливом человеке. Он любил музыку, был очень талантливым бас-гитаристом. Его жизнь, к сожалению, оборвалась. Жаль, что так рано, что так грустно... Покойся с миром, друг. Надеемся, ты уже в лучшем мире", - написала Анна.

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К слову, участники группы "Вопли Видоплясова" пока не комментировали эту новость.

Что известно об Алексее Мельниченко

Алексей родился в Киеве. Стал участником группы "Вопли Видоплясова" с 2007 года. Там он проработал 10 лет и затем объявил о выходе из коллектива. Последние годы жизни мужчина избегал публичности.

Напомним, ранее жена покойного Сергея Сивохо трогательно обратилась к нему и показала могилу мужа в Донецке.

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