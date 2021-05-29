Кейт Миддлтон вакцинировалась, вернувшись из тура по Шотландии, где побывала вместе с мужем принцем Уильямом.

Жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон вакцинировался от коронавируса.

Герцогиня Кембриджская получила первую дозу вакцины в пятницу, 28 мая. Прививку ей сделали в лондонском Научном музее, где 20 мая вакцинировался и принц Уильям. Пока Миддлтон не рассказала, как чувствует себя после проведения процедуры.

Кейт Миддлтон вакцинировалась, вернувшись из тура по Шотландии, где побывала вместе с мужем принцем Уильямом. О вакцинации она рассказала на официальной странице в Instagram.

На официальном аккаунте герцогов Кембриджских появилось сообщение, на котором видно, как Кейт Миддлтон получает дозу вакцины против COVID-19.

Жена принца Уильяма предстала перед камерой в светлых джинсах, белой футболке и защитной маске. Волосы она уложила ровно и забрала набок. На лице сделала привычный фирменный повседневный макияж. Довершила повседневный образ лаконичными серьгами.

"Вчера я получила свою первую дозу вакцины против COVID-19 в лондонском Научном музее. Я очень благодарна всем, кто принимает участие во внедрении. Спасибо за все, что вы делаете", - подчеркнула Миддлтон.

Добавим, Кэтрин не рассказала, какой именно вакциной получила прививку. Однако она на собственном примере показала важность этой процедуры и ее популяризации в обществе.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Британии в декабре 2020 года. Сначала вакцины были доступны лишь для людей из группы риска, пожилых, а также врачей.

Отметим, среди членов королевской семьи Великобритании, кроме Кейт Миддтон и принца Уильяма также уже вакцинировались Елизавета II, принц Чарльз и герцогиня Камилла.

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Автор: Виктория Гордиенко