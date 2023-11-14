Такой новостью она поделилась в своих соцсетях.

Украинская певица Гайтана сообщила, что разорвала контракт со студией Lavina Music и теперь будет самостоятельно заниматься своим продюсированием.

По ее словам, двум сторонам удалось разорвать контракт без претензий друг к другу, в том числе финансовых. Также она отметила, что все права на музыкальные альбомы и клипы остаются ей.

"Я капитан своего корабля. Приглашаю вас в это путешествие. Двигаемся вперед к новым впечатлениям с позитивными эмоциями и верой в будущее", - сказала Гайтана.

Отметим, Гайтана не выступала на большой сцене семь лет. Последний клип она выпустила в 2016 году. Песней "Біль мене не лякає" она поставили жирную точку в своем прошлом.

Через год Гайтана родила дочь. Певица решила насладиться материнством, поэтому не вернулась на сцену после родов.

Чем известна Гайтана

Гайтана была мегапопулярной в 2000-х годах. Многие ее треки "разрывали" все чарты. Также артистка представляла Украину на Евровидении 2012 в Баку с песней "Be My Guest". На конкурсе заняла 15-е место, набрав 65 баллов.

Гайтана - "Два вікна"

Гайтана - "Самотня боса"

Гайтана - "Шаленій"

Напомним, ранее блогер рассказал, почему Гайтана ушла со сцены.

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