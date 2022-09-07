Гимнастка заявила, что у нее больше нет сил выносить все вокруг происходящее.

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова откровенно рассказала своим поклонникам, в каком состоянии она сейчас находится. По ее словам, она испытывает неподдельную боль и непринятие ситуации.

"Не думала, что буду выкладывать такое фото… Но но оно полностью олицетворяет мое состояние сейчас. Боль, боль душевная, непринятие ситуации, чужая страна, другие люди, другие правила и законы, другой язык, другое расписание, работа на расстоянии в Украине, личная жизнь на расстоянии. Полное непонимание, что дальше…?! Куда дальше? Как дальше? Сколько еще будет продолжаться война? Включаю украинскую песню и плачу, просто слезы наворачиваются", - написала Ризатдинова в Instagram.

Она отметила, что у нее в жизни всегда все было разложено по полочкам, а сейчас полный переполох.

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"Я сильный человек, но сейчас у меня нет сил, нет энергии, нет желания и вдохновения. Хочу, как в фильме "Ешь, молись, люби", улететь далеко, без телефона, компьютера, и найти себя, услышать себя, понять себя. Очень устала разочаровываться в людях, в первую очередь, хотя самая виновата, мои ожидания – это мои проблемы. Каждый день что-то случается", - добавила гимнастка.

Напомним, ранее Надя Дорофеева призналась, что очень скучает по семье из аннексированного Крыма.

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