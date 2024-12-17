Актриса отметила, что их отношения очень сложные.

Известная украинская актриса Ольга Сумская рассказала о сложных отношениях со своей старшей сестрой. Она призналась, что отчужденность между ними зашла очень далеко, и она не уверена, смогут ли они когда-то помириться. Об этом актриса рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Только Бог, думаю, может нас помирить. Это все так глубоко уже зашло", - говорит Ольга Сумская.

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Актриса готова к общению, но, по ее словам, Наталья отвечает на ее сообщения только по поводу семейных дел.

"Но я готова к общению. С Натальей, с племянником Вячеславом. Она даже сегодня мне приснилась, как я ее обнимаю и целую. Прижимаю к сердцу очень сильно. Видите, во снах приходит. Значит, когда-то будет и теплая встреча. Наташа - моя вторая мама. Привела меня на съемочную площадку - я ей обязан всем. А потом что-то случилось. Не сейчас, давно уже. Началось еще после "Роксоланы" - какое-то такое отчуждение пошло. Но для меня она всегда первая в профессии - напишите об этом. Непревзойденная, самая талантливая и самая прекрасная актриса в мире", - рассказала актриса.

Ольга Сумская рассказала, что ее сестра не хочет с ней говорить в публичных местах.

"Я уже рассказывала об истории, которая произошла недавно в театре. Я не надеялась, что она со мной будет говорить, но думала, что поздоровается хотя бы по крайней мере", - отметила Сумская.

Ольга Сумская призналась, что отношения с ее старшей сестрой, актрисой Натальей Сумской, зашли в тупик. актриса с грустью отметила, что их отчуждение началось еще после съемок сериала "Роксолана".

Напомним, Ольга Сумская рассказала, какие шаги делает к примирению со своей сестрой.

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