Россияне взбунтовались после выступления комика в Анталье.

Россияне продолжают критиковать Максима Галкина. Им не понравилось выступление комика в Анталье, и они требуют проверить его на предмет спонсирования ВСУ.

Так, во время своего выступления юморист заявил, что организаторы его мероприятия - "замечательные ребята с Украины". Муж Аллы Пугачевой уточнил, что его пиарщица, которая снимает видео в зале - некая Алина из Одессы.

Также Галкин пошутил про атаку дронов на Москву, которая состоялась на прошлой неделе. Юморист сказал, что дроны пролетели над его замком, но "не тронули его", потому что там хорошая аура.

Не обошел стороной юморист беларусского диктатора Александра Лукашенко. Он пошутил, что его пытались заменить на двойника, чтобы завербовать и втянуть в войну с Украиной.

В пропагандистском российском паблике заявили, что в правоохранительные органы РФ было подано заявление с просьбой проверить мужа Пугачевой на то, спонсирует ли он ВСУ.

"Не исключено, что организаторы направляют часть средств на поддержку ВСУ, что фактически делает Максима Галкина спонсором терроризма", - заявили россияне.

Почему Максим Галкин был признан иноагентом

Недавно мужа Аллы Пугачевой в России признали иноагентом. Россияне заявили, что такого статуса он заслуживает за то, что якобы ведет информационную деятельность против родной страны, за которую получает деньги от влиятельных иностранцев.

На это отреагировала Алла Борисовна. Примадонна призвала и ее записать в ряды "иноагентов", поскольку она во всем поддерживает своего мужа.

Напомним, российский суд отказался снимать с Галкина статус "иноагента".

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