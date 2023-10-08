Известный юморист Максим Галкин вышел на связь на фоне кровавых событий в Израиле. Муж Аллы Пугачевой долго молчал в соцсетях и ничего не говорил о том, где он и его семья.
Однако вчера вечером Галкин разместил на своей странице в Instagram новый пост. Юморист подтвердил, что на момент начала атаки на Израиль он и его семья находились на территории страны. Они, как оказались, проснулись от сигнала воздушной тревоги.
"В 6:30 мы проснулись от сирен… Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках", - написал Галкин.
Также юморист поддержал Израиль. Галкин выразил веру в то, что страна победит. Комментарии под новым постом артист закрыл. Вероятно, это связано с тем, что на фоне кровавых событий в Израиле россияне пытались высмеивать Галкина и Пугачеву. Они упрекали звездную пару в том, что они "сбежали" из РФ. Россияне писали:
- Как дела в Израиле? Все тихо, мирно?"
- "Ну как вам там сейчас в Израиле? Куда теперь побежите?"
- "Беги, Галкин".
Впрочем, в комментариях под предыдущими постами появились и фанаты Галкина с Пугачевой. Такие пользователи поддержали звездную пару и осудили тех, кто пытается злорадствовать. Они пишут:
- "Все будет хорошо, не обращайте внимание на россиян"
- "А русские плюются ядом, единственное, что могут"
- "Шутки ниже плинтуса".
Ситуация в Израиле - последние новости
Напомним, вчера боевики ХАМАС из Сектора Газа нанесли ракетный удар по Израилю. Во многих городах сработали сирены, были слышны взрывы. Боевики прорвались на территорию государства, они расстреливали военных и мирное население, глумились над трупами и похищали людей..
После этого армия Израиля начала операцию "Железные мечи". Премьер-министр страны заявил, что враг проиграет и заплатит большую цену. На фоне этого Иран поддержал ХАМАС.
Сегодня утром СМИ сообщили, что Израиль готовится к наземному вторжению в Сектор Газа. А после этого появилась информации о ликвидации лидера ХАМАС.