Певец вместе с женой и детьми находился в Израиле на момент взрывов.

Известный юморист Максим Галкин вышел на связь на фоне кровавых событий в Израиле. Муж Аллы Пугачевой долго молчал в соцсетях и ничего не говорил о том, где он и его семья.

Однако вчера вечером Галкин разместил на своей странице в Instagram новый пост. Юморист подтвердил, что на момент начала атаки на Израиль он и его семья находились на территории страны. Они, как оказались, проснулись от сигнала воздушной тревоги.

"В 6:30 мы проснулись от сирен… Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках", - написал Галкин.

Видео дня

Также юморист поддержал Израиль. Галкин выразил веру в то, что страна победит. Комментарии под новым постом артист закрыл. Вероятно, это связано с тем, что на фоне кровавых событий в Израиле россияне пытались высмеивать Галкина и Пугачеву. Они упрекали звездную пару в том, что они "сбежали" из РФ. Россияне писали:

Как дела в Израиле? Все тихо, мирно?"

"Ну как вам там сейчас в Израиле? Куда теперь побежите?"

"Беги, Галкин".

Впрочем, в комментариях под предыдущими постами появились и фанаты Галкина с Пугачевой. Такие пользователи поддержали звездную пару и осудили тех, кто пытается злорадствовать. Они пишут:

"Все будет хорошо, не обращайте внимание на россиян"

"А русские плюются ядом, единственное, что могут"

"Шутки ниже плинтуса".

Ситуация в Израиле - последние новости

Напомним, вчера боевики ХАМАС из Сектора Газа нанесли ракетный удар по Израилю. Во многих городах сработали сирены, были слышны взрывы. Боевики прорвались на территорию государства, они расстреливали военных и мирное население, глумились над трупами и похищали людей..

После этого армия Израиля начала операцию "Железные мечи". Премьер-министр страны заявил, что враг проиграет и заплатит большую цену. На фоне этого Иран поддержал ХАМАС.

Сегодня утром СМИ сообщили, что Израиль готовится к наземному вторжению в Сектор Газа. А после этого появилась информации о ликвидации лидера ХАМАС.

Вас также могут заинтересовать новости: