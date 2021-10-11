Маленькая Лиза показалась с ярким макияжем.

На фан-странице дочери российской звезды Аллы Пугачевой в Instagram появилось фото, на котором маленькая Лиза позирует с ярким макияжем. В кадре девочка сидит в кресле и мило улыбается в камеру.

"Очаровашка, просто восхищение", "Ангелочек", "Конфетка, будь собой", "Ну очень красивая девочка", "Прекрасная леди", - пишут фаны в комментариях.

Но нашлись и те, кому совсем не понравился снимок: "Зачем накрасили ребенка?", "Фотошопом испортили детскую непосредственность", "Не слишком ли рано красить ребенку глаза и губы?", "Алла вся сделанная, и ребенка приучают. А зачем? Это не красота, красота в природной красоте! А это даже не интересно, а иногда и смешно".

Напомним, Лиза Галкина - это дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина от суррогатной матери. Также у нее есть брат-двойняшка Гарри. В этом году они пошли уже во второй класс. Также у Пугачевой есть дочь от первого брака - Кристина Орбакайте, которой в мае исполнилось 50 лет.

Также в сети ранее отметили нереальное сходство Примадонны и 8-летней Лизы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич