Женщина рассказала, что уже не слышала на левое ухо.

Украинская певица Камалия рассказала, что ей недавно сделали серьезную операцию, ведь она уже не слышала на левое ухо. Женщина опубликовала в Instagram видео из больницы и поблагодарила всех медиков, которые ее спасли.

"Я очень благодарна врачам Александровской больницы, которые очень много сделали для меня. Ковид, проблемы с почками ... И всегда я знала, что настоящие профессионалы Александровской больницы помогут! Как и в этот раз судьба привела меня к ним с диагнозом "травматическая перфорация барабанной перепонки", - написала Камалия.

Как сейчас чувствует себя певица - она не отметила, однако добавила, что очень верит в положительный результат хирургического вмешательства.

Видео дня

"Надеюсь, что снова буду слышать на левое ухо, как раньше. Благодарю Бога и хирурга от Бога за чудесно сделанную операцию!"- сказала Камалия.

Женщине активно начали писать поклонники и желать скорейшего выздоровления в комментариях.

Напомним, недавно экс-судья проекта "МастерШеф" Татьяна Литвинова тоже перенесла сложную операцию. Она не рассказала все подробности, но только отметила, что у нее было новообразование, от которого нужно было срочно избавиться.

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