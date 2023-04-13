Из-за нее она сильно отекает.

Украинская певица Камалия рассказала, что во время полномасштабного российского вторжения у нее появился аутоиммунный тиреоидит.

В программе "ЖВЛ" знаменитость призналась, что болезнь влияет не только на ее общее состояние, но и на внешний вид.

По ее словам, из-за стресса она начинает отекать и превращается в "шарик", с чем ей очень трудно бороться.

Видео дня

"Сегодня я такая, завтра могу проснуться и плюс четыре. И на лице это отражается, и на всем. Поэтому мне очень тяжело", – сказала Камалия.

Чем известна Камалия

Карьера Камалии как певицы началась в 1993 году на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". Однако позже она вернулась в Украину.

Она выпустила несколько песен, которые получили престижные награды - "Люблю тебя", "Танцую" и другие.

Кроме того, она победила в конкурсе "Миссис мира".

В 2003 году Камалия вышла замуж за пакистанского миллионера Мохаммада Захура. У них есть двое детей.

Напомним, Камалия поссорилась с мужем из-за его дочери от первого брака.

Вас также могут заинтересовать новости: