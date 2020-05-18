В сети показали Алегрову без парика и макияжа (фото)

В сети отмечается, что неизвестно, когда именно біл сделан снимок.

В сети появилась фотография 68-летней российской певицы Ирины Аллегровой без привычного сценичного образа: без яркого макияжа и парика.

Соответствующим фото поделился друг артистки, певец Александр Богданович. Снимок был опубликован в фан-аккаунте звезды в Instagram.

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На фото Аллегрова позирует в черной майке, белых штанах и с растрепанными темными волосами рядом со своими друзьями. При этом, Ирина сфотографирована без яркого макияжа и привычных белых локонов.

В сети отмечается, что неизвестно, когда именно біл сделан снимок. Однако сообщается, что фотография была сделана в Майами.