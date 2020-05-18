В сети показали Алегрову без парика и макияжа (фото)
08:53, 18 мая 2020Звезды
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В сети отмечается, что неизвестно, когда именно біл сделан снимок.
На фото Аллегрова позирует в черной майке, белых штанах / Instagram фан-аккаунт Ирины Аллегровой
В сети появилась фотография 68-летней российской певицы Ирины Аллегровой без привычного сценичного образа: без яркого макияжа и парика.
Соответствующим фото поделился друг артистки, певец Александр Богданович. Снимок был опубликован в фан-аккаунте звезды в Instagram.
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На фото Аллегрова позирует в черной майке, белых штанах и с растрепанными темными волосами рядом со своими друзьями. При этом, Ирина сфотографирована без яркого макияжа и привычных белых локонов.
В сети отмечается, что неизвестно, когда именно біл сделан снимок. Однако сообщается, что фотография была сделана в Майами.
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