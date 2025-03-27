Звезда "Лиги смеха" признался, что раньше его вес был более 100 кг.

Известный украинский ведущий, юморист и участник шоу "Лига смеха" Фима Константиновский, который ранее высказался о предателе Антоне Лирнике, признался, что похудел на 30 килограммов. По его словам, такого результата он достиг всего за четыре месяца.

О своем похудении артист рассказал в интервью для OBOZ.UA. Константиновский рассказал, что такие кардинальные изменения с ним произошли еще в юности. Он поделился, что в 19-летнем возрасте его вес был более 100 килограммов. Из-за лишнего веса шоумен чувствовал себя некомфортно и поэтому решил похудеть.

Всего за четыре месяца знаменитости удалось измениться до неузнаваемости. Он избавился от 30 лишних килограммов. Правда, это похудение было нездоровым. Фима не советует следовать его примеру, поскольку он днями ничего не ел и мог нанести себе серьезный вред.

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"Должен предупредить: мой способ точно не является примером для тех, кто хочет сбросить вес. В 19 лет я весил более 100 килограммов. Решил избавиться от лишних. Я очень азартный, поэтому у меня бы не хватило терпения худеть на три килограмма ежемесячно. Поэтому проводил несколько дней без еды, потом ел небольшими порциями и повторял процедуру. Это сейчас я понимаю, что делал неправильно, но такой была моя история", - поделился юморист.

Он добавил, что сейчас никак не ограничивает себя и не сидит на изнурительных диетах. В то же время он занимается спортом и старается питаться правильно. Обычно, перед съемками важных проектов ведущий приводит себя в форму, чтобы комфортно чувствовать себя в кадре.

"Сейчас у меня нет секретов похудения. Обожаю есть! Но стараюсь худеть и приводить себя в форму перед съемками, чтобы увереннее чувствовать себя в кадре. Также на съемочные дни прошу оставлять в гримерке различные полезности: овощи, батончики, энергетики без сахара. А потом жалею об этом. Потому что каждый раз оглядываюсь на съемках, а есть нечего!" - добавил Константиновский.

Напомним, ранее Фима Константиновский рассказал о состоянии здоровья раненого на фронте Виктора Розового. Более года назад юморист во время выполнения боевого задания получил осколочное ранение в голову. Все это время он проходит реабилитацию. Его коллега раскрыл, как сейчас чувствует себя звезда "Лиги смеха".

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