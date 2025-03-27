Юморист также ответил, видятся ли они сейчас.

Украинский ведущий, юморист и звезда "Лиги смеха" Фима Константиновский рассказал состояние здоровья коллеги Виктора Розового, который получил ранение на фронте.

Весной прошлого года Виктор получил сложное осколочное ранение головы во время выполнения боевого задания. Известно, что более двух недель он находился в тяжелом состоянии. Фима поддерживал его и приходил в больницу.

"Когда Витя получил ранение и проходил лечение в Киеве, мы виделись с ним часто. Я приезжал, общался с ним и поднимал настроение. Гостил у него, когда это было необходимо", - вспомнил Фима в интервью OBOZ.UA.

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Также юморист рассказал, как сейчас чувствует себя Розовый и продолжают ли они общение.

"Сейчас ему легче, поэтому он не имеет частой потребности видеться. Поэтому встречаемся уже не так часто. Честно говоря, мы с Витей никогда не были близкими друзьями, скорее коллегами по юмору. Если где-то увидимся в проектах, то пообщаемся и пошутим, конечно", - добавил ведущий.

К слову, актер Виктор Розовый в начале полномасштабной войны пошел защищать Украину от российских оккупантов в составе 3-й ОШБр. В 2024 году получил ранение. Позже мужчина выходил на связь с подписчиками в соцсетях и показывал свою голову после сложных операций и сообщил о прохождении реабилитации.

Напомним, ранее Виктор Розовый высмеял росСМИ, которые написали ложь о нем.

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