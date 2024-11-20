Пропутинских артистов лишили возможности хвастаться почетными званиями и пользоваться льготами.

Сегодня, 20 ноября, Верховная Рада Украины сделала важный шаг в борьбе с предателями и коллаборационистами. Депутаты поддержали законопроект №11410, который позволит лишать государственных наград лиц, осужденных за тяжкие преступления или действия, направленные против национальной безопасности Украины.

Одними из первых, кто почувствует на себе действие этого закона, станут Филипп Киркоров и Ани Лорак, которые потеряют звание "Народный артист Украины".

Киркоров и Лорак, некогда любимцы украинской публики, давно перешли черту, открыто поддерживая агрессию Кремля против Украины. Киркоров, в частности, выступал на концертах в оккупированном Крыму, а Лорак продолжала свою карьеру в России, игнорируя страдания своей Родины.

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Законопроект инициированный президентом Владимиром Зеленским, касается не только артистов, но и всех, кто пропагандирует государство-агрессора, оправдывает оккупацию Украины, или был осужден за тяжкие преступления. В списке "героев-предателей" фигурируют Юрий Бойко, Дмитрий Табачник, Николай Азаров, Виктор Медведчук и другие.

Ранее лишить награды можно было только по приговору суда и только в случае тяжкого преступления. Теперь процесс значительно упрощен.

Это вопрос справедливости и очистки культурного пространства от предателей. Лица, которые предали Украину, не должны иметь почетные звания и пользоваться льготами.

Закон будет применен к широкому кругу лиц, которые стали на сторону агрессора.

Напомним, предательница Ани Лорак неожиданно показалась с мамой, которая отдала ее в интернат.

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