Фейковый "Питт" писал женщине, что у него якобы обнаружили рак и просил платить за его операции.

Во Франции на телевидении рассказали историю одной француженки, которая стала жертвой мошенников в сети. Использовав имя известного американского актера Брэда Питта, преступники "развели" дизайнера интерьеров Анну на более 800 тысяч евро.

Как пишет Voici, 53-летняя женщина была замужем за миллионером. В 2023 году она создала аккаунт в соцсети, чтобы опубликовать кадры с отдыха с мужем и дочерью. Тогда в Instagram к ней написала якобы "мама" актера - Джейн Этта Питт. Мошенники под видом женщины отметили, что Анна именно та женщина, которая нужна звезде Голливуда.

Тогда у дизайнера уже были некоторые сомнения относительно брака с миллионером, ведь не чувствовала себя счастливой в отношениях с ним. Наконец, женщина подала на развод с ним и верила, что сможет закрутить роман с артистом.

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Фейковый Питт быстро завоевал доверие Анны. В частности, он делал ей комплименты, признавался в любви и посвящал стихи. А также делал подарки - ценные аксессуары и сумки. Уже тогда у женщины начали выманивать деньги. Она заплатила 5 тысяч евро за то, чтобы посылка якобы прошла таможню.

Со временем, завоевав доверие француженки, преступники сообщили ей, что актер заболел. У него якобы диагностировали рак почки, из-за чего ему требуется срочное лечение. Сам он не мог оплатить лечение из-за судебной тяжбы с Анджелиной Джоли и потому, что его счета были заблокированы. Женщина не колеблясь присылала средства на "лечение" Брэда. Фейковые операции обошлись ей в 830 тысяч евро. А мошенники благодарили ее фотографиями актера, созданными с помощью нейросети, из больничной палаты.

Вера в счастливое будущее разрушилась у дизайнера, когда она увидела новости об избраннице Питта. Как известно, он находится в отношениях с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Позже дизайнер увидела в сети их совместные фото и поняла, что стала жертвой мошенников.

К тому моменту она уже потратила все деньги, которые остались у нее после развода с мужем-миллионером. Из-за досадного инцидента у Анны ухудшились отношения с дочерью, а также она перестала общаться с друзьями. У женщины началась депрессия, из-за чего она хотела совершить самоубийство. Позже француженку госпитализировали в клинику с диагнозом "затяжная депрессия".

К слову, впервые о романе Питта и Рамон стало известно в ноябре 2022 года. Пока что пара не заключала официальный брак, но в последнее время они часто появляется на публике вместе.

Напомним, ранее Брэд Питт официально развелся с Анджелиной Джоли через восемь лет после разрыва. Адвокат актрисы отметил, что она "истощена", но чувствует "облегчение".

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