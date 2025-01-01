Новая избранница актера повлияла на его решение завершить судебную тяжбу с бывшей.

2024 год для знаменитых американских актеров Брэда Питта и Анджелина завершился тем, что они наконец заключили соглашение об официальном разводе. Затяжной и скандальный бракоразводный процесс, который длился восемь лет, идет к своему концу, а сейчас стало известно, кто надоумил артиста прийти к согласию с бывшей.

Как пишет издание Page Six, Брэда смотивировала пойти навстречу Анджелине его новая избранница - 32-летняя дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон. Впервые об их романе стало известно в ноябре 2022 года. Пока что пара не заключала официальный брак, но, похоже, женщина этого очень хочет. Она попросила звезду Голливуда завершить бракоразводную битву с актрисой, потому что хочет построить с ним свою семью.

А также она хотела, чтобы ее любимый наконец перевернул эту страницу своей жизни и не отвлекался на Джоли. Источники рассказали, что Инес объяснила Питту, что жизнь была бы намного приятнее, если бы этот вопрос с разводом был решен.

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"Инес повлияла на него, чтобы он наконец успокоился. Инес хочет жить вместе с ним - возможно, с детьми в будущем", - отметили инсайдеры.

Отметим, что Джоли и Питт находились в отношениях 11 лет. В 2014 они заключили официальный брак, однако уже через два года объявили о своем разрыве. Все эти годы экс-супруги вели борьбу за опеку над детьми и общее имущество. В 2019 году они официально разошлись, а в понедельник, 30 декабря 2024 года, наконец подписали документы о разводе. Однако до сих пор неизвестно, как пара поделила французскую винодельню Chateau Miraval, за которую они боролись долгие годы.

Напомним, ранее Брэд Питт отреагировал на предложение воссоединиться с Джоли за 60 млн долларов. Актерам предложили сняться в одном фильме. Инсайдеры отметили, ответ артиста был категоричным.

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