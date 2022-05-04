Артист отметил, что время диктует свои условия.

Лидер группы ТНМК Фагот опубликовал фото со своим сыном. На кадрах видно, что музыкант показывает ребенку как держать в руках оружие.

"Отныне досуг с наследниками приобрел другие смыслы.. К сожалению… Но именно так мы построим то, что должны построить! Слава Украине!", - написал в своем Instagram-блоге Фагот.

На фото видно, как 12-летний Никита перенимает опыт отца. Поклонники написали, что верят в то, что эти знания ему никогда не пригодятся.

Отметим, сам Олег Михайлюта (Фагот) после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля пошел защищать свою страну от российских оккупантов.

Напомним, YouTube блокирует клип ТНМК и Kozak System за правдивые кадры войны. Этот трек должен был выйти в мирном апреле, к юбилейному концерту Kozak System в "Дворце спорта".

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