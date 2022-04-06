Этот трек должен был выйти в мирном апреле, к юбилейному концерту Kozak System в "Дворце спорта".

Недавно группа ТНМК вместе с Kozak System выпустила новую композицию "Мама". Песня была написана за год до полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В ней говорится о солдате, который на день вернулся к маме домой с войны, общается с ней и обещает, что все будет хорошо. Говорит, что тогда никто не знал, что участники групп, которые создали эту песню, сами превратятся в солдат.

Как рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" участник группы ТНМК Фоззи, сейчас YouTube блокирует видеоработу через кадры военных действий.

"Этот трек должен был выйти в мирном апреле, до юбилейного концерта Kozak System в "Дворце спорта". Решили его выпустить сейчас, каждый снял свою часть для клипа, как мог, однако YouTube блокирует работу через кадры военных действий... Нам важно зафиксировать свое состояние именно в эти дни, потому что мы можем делать вид, будто все прекрасно, но это гиперстресс для страны и для каждого из ее жителей", - говорит Фоззи.

Напомним, авторы композиции "Доброго вечора, ми з України", которая стала хитом на фоне последних событий, порадовали поклонников еще одним треком. Ди-джеи из Кременчуга выпустили трек "Наступит день - закончится война".

Вас также могут заинтересовать новости: