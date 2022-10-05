Артем Пивоваров рассказал о своих эмоциях после освобождения Волчанска.

Украинский артист Артем Пивоваров рассказал, что чувствовал, когда узнал об освобождении родного Волчанска на Харьковщине от российских оккупантов.

Певец рассказал, что сейчас там развевается украинский флаг. В городе оставались его родные. Говорит, что с ними все в порядке и благодаря добрым неравнодушным украинцам все время он был с родными на связи.

"Хочу поблагодарить подразделение "Кракен", ребят из Харькова, с которыми мы все время поддерживали связь. И мы их, по возможности, материально обеспечивали. Они были со мной на связи и говорили: "Да, мы уже в Купянске, еще немного, подожди". И я каждый день, не спав, ждал официальную новость. Это не передать словами, что чувствовал, когда смотрел видео", - сказал исполнитель в программе "Сніданок з 1+1".

Напомним, ранее Артем Пивоваров рассказал про маму в оккупации. Артист очень переживал за своего родного человека, ведь у них достаточно мощная связь.

"У нас у каждого есть за эти 5 месяцев свои истории, связанные с родными и близкими, но ни у кого, скорее всего, нет такой истории и такого сильного связи, как у меня с родителями", – сказал Артем.

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