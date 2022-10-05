Украинский артист Артем Пивоваров рассказал, что чувствовал, когда узнал об освобождении родного Волчанска на Харьковщине от российских оккупантов.
Певец рассказал, что сейчас там развевается украинский флаг. В городе оставались его родные. Говорит, что с ними все в порядке и благодаря добрым неравнодушным украинцам все время он был с родными на связи.
"Хочу поблагодарить подразделение "Кракен", ребят из Харькова, с которыми мы все время поддерживали связь. И мы их, по возможности, материально обеспечивали. Они были со мной на связи и говорили: "Да, мы уже в Купянске, еще немного, подожди". И я каждый день, не спав, ждал официальную новость. Это не передать словами, что чувствовал, когда смотрел видео", - сказал исполнитель в программе "Сніданок з 1+1".
Напомним, ранее Артем Пивоваров рассказал про маму в оккупации. Артист очень переживал за своего родного человека, ведь у них достаточно мощная связь.
"У нас у каждого есть за эти 5 месяцев свои истории, связанные с родными и близкими, но ни у кого, скорее всего, нет такой истории и такого сильного связи, как у меня с родителями", – сказал Артем.