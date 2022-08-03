Его мама сейчас находится в Волчанске Харьковской области.

Украинский артист Артем Пивоваров в интервью Маше Ефросининой рассказал о маме, которая сейчас находится в оккупированном Волчанске.

Музыкант признался, что очень переживает за нее, хоть они и каждый день на связи. Пивоваров отметил, что у него с мамой очень сильная связь, это самый близкий и родной для него человек.

"У нас у каждого есть за эти 5 месяцев свои истории, связанные с родными и близкими, но ни у кого, скорее всего, нет такой истории и такой сильной связи, как у меня с родителями", – сказал Артем.

При этом артист не захотел рассказывать, как его мама живет в оккупации. Но с болью в голосе признался, что ему сложно переживать этот период.

"Я не знаю, что говорить по этой теме. Я очень переживаю, очень сильно волнуюсь. Мы постоянно на связи", – добавил Пивоваров.

Напомним, ранее Артем Пивоваров выпустил мощную песню "Ой, на горі", которая покорила сердца фанов.

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