53-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес свела своих фанов с ума. Звезда примерила кружевное белье и показала фигуру.
Джей Ло стала рекламным лицом известного бренда Intimissimi. Для фото она примерила кружевное розовое белье. Свой образ Лопес дополнила шелковым халатиком и обувью на каблуках.
Звезда позировала в кровати, на плетеном кресле и стоя, у прикроватной тумбы. Джей Ло следит за своим телом, а потому она не стесняется показывать фигуру в белье. Несмотря на свой возраст она сохранила красоту и может похвастаться плоским животиком.
Фанаты были в восторге. Они забросали Лопес комплиментами. Многие отмечают, что певица будто бы и не думает о своем возрасте.
Что пишут комментаторы:
- "Ей точно 53? Не верю своим глазам"
- "Очень горячо, просто вау!"
- "Так соблазнительно и эффектно, Бену очень повезло"
- "Эти стройные ножки сводят с ума, вы идеал"
Напомним, ранее Джей Ло и Бен Аффлек сделали парные тату. Звездная пара на седьмом небе от счастья, свою любовь они решили увековечить.