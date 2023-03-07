Звезда показала фигуру в соблазнительном белье.

53-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес свела своих фанов с ума. Звезда примерила кружевное белье и показала фигуру.

Джей Ло стала рекламным лицом известного бренда Intimissimi. Для фото она примерила кружевное розовое белье. Свой образ Лопес дополнила шелковым халатиком и обувью на каблуках.

Звезда позировала в кровати, на плетеном кресле и стоя, у прикроватной тумбы. Джей Ло следит за своим телом, а потому она не стесняется показывать фигуру в белье. Несмотря на свой возраст она сохранила красоту и может похвастаться плоским животиком.

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Фанаты были в восторге. Они забросали Лопес комплиментами. Многие отмечают, что певица будто бы и не думает о своем возрасте.

Что пишут комментаторы:

"Ей точно 53? Не верю своим глазам"

"Очень горячо, просто вау!"

"Так соблазнительно и эффектно, Бену очень повезло"

"Эти стройные ножки сводят с ума, вы идеал"

Напомним, ранее Джей Ло и Бен Аффлек сделали парные тату. Звездная пара на седьмом небе от счастья, свою любовь они решили увековечить.

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