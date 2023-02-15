Звездная пара на седьмом небе от счастья.

Голливудская звезда Джей Ло и ее избранник Бен Аффлек пошли на смелый шаг и сделали себе парные тату. Так они решили увековечить свои чувства.

В своем Instagram Лопес уже показала, какие рисунки они "набили". Оказалось, татуировки, хоть и парные, но разные. Так, певица сделала себе тату слева, под сердцем. Ей "набили" знак бесконечности, который пронзает стрела.

А вот Аффлек себе сделал другой, но не менее романтический, рисунок. На его теле "набили" две стрелы, которые связаны посередине. Также тату содержит инициалы имен Аффлека и Джей Ло. Где именно находится рисунок на теле Аффлека - не понятно. Судя по фото, это может быть либо нога, либо место в районе сердца.

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"С Днем святого Валентина, моя любовь", - написала певица, сопроводив трогательный пост фото с Аффлеком.

Отношения Джей Ло и Бена Аффлека

В начале 2000-х Джей Ло и Бен Аффлек встречались около двух лет. Актер даже делал ей предложение, но тогда они так и не поженились. Звездная пара разорвала помолвку. И через 17 лет фанатов ждала невероятная новость.

Оказалось, Ло и Аффлек снова начали встречаться. Летом 2022 года они тайно поженились. Певица рассказывала, что первым на связь спустя столько лет вышел Аффлек. Они начали общаться и поняли, что чувства не угасли.

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