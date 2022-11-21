Семен Горов рассказал, что у них с экс-супругой были политические разногласия еще во время брака.

Известный украинский режиссер и продюсер Семен Горов рассказал об отношениях с бывшей женой. Он отметил, что с путинисткой Снежаной Егоровой у него расходились политические взгляды еще до войны. Вот что он сказал в интервью Алине Доротюк:

"Когда был первый Майдан... Это нормально, когда одни люди – за одних, другие – за других. Это демократия. Ей нравился Янукович, мне – Ющенко. И это было нормально. Но потом события начали развиваться более драматично. А ненормально – это когда на тебя нападает страна, убивает твоих людей. Я желаю, чтобы она поняла, что ошибается. Так бывает с людьми, когда они верят в то, чего нет. Фанатичные. Я считаю, что это помешательство".

Ведущая уточнила, связан ли развод Семена и Снежаны с политическими разногласиями. Он сказал: "Нет. Ну, было немного. Но это такое..."

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Отметим, также Горов рассказал, что он общается со своей старшей дочерью Стасей Ровинской. С матерью она контакт не поддерживает из-за того, что Егорова выступила в поддержку Путина и его кровожадной войны.

Горов признался, что верит в то, что Снежана может одуматься и извиниться перед Ровинской, чтобы снова наладить с ней контакт.

Напомним, бывший муж Снежаны Егоровой отреагировал на позицию путинистки.

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