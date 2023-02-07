В Чехии состоялся Нацотбор на Евровидение. Победу одержала группа Vesna с песней "My sister's crown" ("Корона моей сестры").

В Чехии объявили результаты Нацотбора на Евровидение. Первое место заняла группа Vesna с песней "My sister's crown" ("Корона моей сестры"). Это значит, что именно она представит страну на Евровидении-2023, которое пройдет в Ливерпуле от имени Украины.

В песне есть слова на английском, чешском, болгарском и украинском языках. Данная композиция вызвала нестандартные эмоции у украинцев - многие возмутились мотивом "сестринства", которому не место в современной истории, учитывая нападение России.

Возмущает еще один факт - одна из участниц музыкального коллектива - россиянка. Зовут ее Олеся Очеповская. Судя по профилю Олеси в Инстаграм, она уже давно живет в Чехии и не поддерживает войну, но вот ходили слухи, что ее муж якобы воюет в составе ВС РФ. Позднее данная информация была опровергнута.

Vesna - My sister's crown - клип

Евровидение-2023: где и когда пройдет

Один из самых престижных музыкальных конкурсов пройдет в городе Ливерпуль 13 мая 2023 года. Проведут его от имени Украины, поскольку наша группа Kalush Orchestra одержала победу в 2022 году.

Из-за военных действий европейский вещатель EBU принял решение сменить место проведения мероприятия, поскольку из-за войны в Украине невозможно гарантировать безопасность участникам, организаторам и зрителям.

Согласно результатам украинского Нацотбора, нашу страну в этом году представит группа TVORCHI.

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