Песенный конкурс состоится уже в мае.

В 2023 году в самом машстабном песенном конкурсе "Евровидение" участие примут 37 стран. Представители разных стран покажут свои номера в двух полуфиналах (9 и 11 мая) и финале (13 мая).

Украинская группа TVORCHI, победившая в Нацотборе на Евровидение, автоматически переходит в финал, так как в 2022 году в конкурсе победила наша страна, которую представляла группа Kalush Orchestra. Также в финале выступят Великобритания, Испания, Франция, Италия и Германия, так как они являются странами-основателями конкурса.

Кроме того, известно, что Украина сможет голосовать во втором полуфинале.

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Кто выступит в первом полуфинале Евровидения-2023

Сербия

Латвия

Ирландия

Норвегия

Португалия

Хорватия

Мальта

Швеция

Молдова

Швейцария

Израиль

Нидерланды

Финляндия

Азербайджан

Чехия

Кто выступит во втором полуфинале Евровидения-2023

Армения

Кипр

Румыния

Дания

Бельгия

Исландия

Греция

Эстония

Албания

Австралия

Австрия

Литва

Сан-Марино

Словения

Грузия

Польша

Евровидение-2023: что известно

Самый престижный музыкальный конкурс проведут в Ливерпуле 13 мая. Такое решение принял европейский вещатель EBU в связи с тем, что ситуация в Украине не позволяет безопасно организовать мероприятие.

Известно, что Украину на конкурсе представит группа TVORCHI с песней "Heart Of Steel". Во время Нацотбора жюри поставили им 9 баллов из 10 возможных, а зрители отдали 10 баллов из 10.

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