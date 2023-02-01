В 2023 году в самом машстабном песенном конкурсе "Евровидение" участие примут 37 стран. Представители разных стран покажут свои номера в двух полуфиналах (9 и 11 мая) и финале (13 мая).

Украинская группа TVORCHI, победившая в Нацотборе на Евровидение, автоматически переходит в финал, так как в 2022 году в конкурсе победила наша страна, которую представляла группа Kalush Orchestra. Также в финале выступят Великобритания, Испания, Франция, Италия и Германия, так как они являются странами-основателями конкурса.

Кроме того, известно, что Украина сможет голосовать во втором полуфинале.

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Кто выступит в первом полуфинале Евровидения-2023

  • Сербия
  • Латвия
  • Ирландия
  • Норвегия
  • Португалия
  • Хорватия
  • Мальта
  • Швеция
  • Молдова
  • Швейцария
  • Израиль
  • Нидерланды
  • Финляндия
  • Азербайджан
  • Чехия

Кто выступит во втором полуфинале Евровидения-2023

  • Армения
  • Кипр
  • Румыния
  • Дания
  • Бельгия
  • Исландия
  • Греция
  • Эстония
  • Албания
  • Австралия
  • Австрия
  • Литва
  • Сан-Марино
  • Словения
  • Грузия
  • Польша

Евровидение-2023: что известно

Самый престижный музыкальный конкурс проведут в Ливерпуле 13 мая. Такое решение принял европейский вещатель EBU в связи с тем, что ситуация в Украине не позволяет безопасно организовать мероприятие.

Известно, что Украину на конкурсе представит группа TVORCHI с песней "Heart Of Steel". Во время Нацотбора жюри поставили им 9 баллов из 10 возможных, а зрители отдали 10 баллов из 10.

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