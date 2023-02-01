В 2023 году в самом машстабном песенном конкурсе "Евровидение" участие примут 37 стран. Представители разных стран покажут свои номера в двух полуфиналах (9 и 11 мая) и финале (13 мая).
Украинская группа TVORCHI, победившая в Нацотборе на Евровидение, автоматически переходит в финал, так как в 2022 году в конкурсе победила наша страна, которую представляла группа Kalush Orchestra. Также в финале выступят Великобритания, Испания, Франция, Италия и Германия, так как они являются странами-основателями конкурса.
Кроме того, известно, что Украина сможет голосовать во втором полуфинале.
Кто выступит в первом полуфинале Евровидения-2023
- Сербия
- Латвия
- Ирландия
- Норвегия
- Португалия
- Хорватия
- Мальта
- Швеция
- Молдова
- Швейцария
- Израиль
- Нидерланды
- Финляндия
- Азербайджан
- Чехия
Кто выступит во втором полуфинале Евровидения-2023
- Армения
- Кипр
- Румыния
- Дания
- Бельгия
- Исландия
- Греция
- Эстония
- Албания
- Австралия
- Австрия
- Литва
- Сан-Марино
- Словения
- Грузия
- Польша
Евровидение-2023: что известно
Самый престижный музыкальный конкурс проведут в Ливерпуле 13 мая. Такое решение принял европейский вещатель EBU в связи с тем, что ситуация в Украине не позволяет безопасно организовать мероприятие.
Известно, что Украину на конкурсе представит группа TVORCHI с песней "Heart Of Steel". Во время Нацотбора жюри поставили им 9 баллов из 10 возможных, а зрители отдали 10 баллов из 10.