Группа-победитель Нацотбора на Евровидение-2023 TVORCHI сделал кавер на песню украинского музыканта Степана Гигы. Солист Джеффри удивил чистым украинским языком во время исполнения песни "Этот сон".
TVORCHI презентовали переделанную песню в современной аранжировке в программе "Тихий вечер с Еленой Кравец".
Стоит отметить, что ранее в интервью УНИАН Джеффри говорил о том, что пока еще изучает украинский язык. Поэтому, судя по видео, можно оценить его старания.
Реакция сети на кавер песни Степана Гигы
- "Это фантастика просто!!! Уважение солисту за такой хороший украинский! Представляю, как ему было тяжело учить"
- "Как мило и красиво. Спасибо всем причастным"
- "От украинского языка Джеффри я в восторге, а еще и очень хорошая аранжировка! Песня в вашем исполнении - это реально хит"
- "Боже, это прекрасно"
- "Эти ребята очень стильные. На них приятно смотреть. Впечатлил своим сценическим имиджем Джеффри. Он здесь совсем не такой, как в песне на Евровидение. Другой, но очень привлекательный, как эстрадный исполнитель"
Напомним, группу TVORCHI зарегистрировали как представителя Украины на Евровидении-2023.