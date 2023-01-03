Поклонники уже успели прокомментировать кавер группы.

Группа-победитель Нацотбора на Евровидение-2023 TVORCHI сделал кавер на песню украинского музыканта Степана Гигы. Солист Джеффри удивил чистым украинским языком во время исполнения песни "Этот сон".

TVORCHI презентовали переделанную песню в современной аранжировке в программе "Тихий вечер с Еленой Кравец".

Стоит отметить, что ранее в интервью УНИАН Джеффри говорил о том, что пока еще изучает украинский язык. Поэтому, судя по видео, можно оценить его старания.

Реакция сети на кавер песни Степана Гигы

"Это фантастика просто!!! Уважение солисту за такой хороший украинский! Представляю, как ему было тяжело учить"

"Как мило и красиво. Спасибо всем причастным"

"От украинского языка Джеффри я в восторге, а еще и очень хорошая аранжировка! Песня в вашем исполнении - это реально хит"

"Боже, это прекрасно"

"Эти ребята очень стильные. На них приятно смотреть. Впечатлил своим сценическим имиджем Джеффри. Он здесь совсем не такой, как в песне на Евровидение. Другой, но очень привлекательный, как эстрадный исполнитель"

Напомним, группу TVORCHI зарегистрировали как представителя Украины на Евровидении-2023.

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