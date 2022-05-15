Украинская группа Kalush Orchestra поразила зрителей и судей Евровидения своим самобытным музыкальным стилем.

В 2022 году Украину на Евровидении представляет рэп-фолк группа Kalush Orchestra. Прогноз букмекеров сулит украинским представителям первое место на конкурсе с большим отрывом. Дело не только в мировой солидарности с Украиной, но и в необычном музыкальном стиле коллектива.

У коллектива появились фанаты по всему миру, а песня представленная ими на Евровидении Kalush Orchestra - "Стефания" попала в топы самых популярных песен весны во многих странах. В Украине эта песня стала гимном войны. УНИАН расскажет путь от основания до первого места на Евровидении 2022.

Kalush Orchestra: состав группы

Kalush Orchestra является параллельным проектом рэп-группы Kalush. В этом проекте группа добавила в рэп народные элементы. Участниками группы являются Олег Псюк (солист), Килиммена и Джонни Дивный, которые находятся в составе "оригинального" Kalush. В Kalush Orchestra к ним присоединились мультиинструменталисты Тимофей Музычук, Виталий Дужик и Игорь Диденчук.

Kalush Orchestra: история группы

Группа Kalush основана в 2019 году Олегом Псюком. Название она получила в честь родного города музыканта Калуш Ивано-Франковской области. Олег Псюк написал пост о наборе музыкантов в Фейсбук. Тогда к нему присоединились Игорь Диденчук и МС Килиммен.

Первый клип группы был на песню "Не маринуй" был снят на улице Калуша и выпущен на официальном канале группы YouTube 17 октября 2019 года. Эту песню рекламировала известна рэперша Аlyona Аlyona.

В ноябре 2019 года вышел второй клип "Ти гониш", который стал очень популярным. После выпуска этой песни Kalush получили предложение о сотрудничестве с американским хип-хоп лейблом Def Jam и подписали соглашение.

6 декабря 2019 года группа выступила на концерте Alyona Аlyona, где представила свои две уже упомянутые песни, а также новую песню "Гори" совместно с Alyona Аlyona. 9 декабря снятый в Карпатах клип на песню был выпущен на YouTube.

К 2021 году группа выпустила два альбома и стала очень популярной в Украине. Kalush записывали совместные треки с такими музыкантами, как YARMAK, Кристина Соловей, Skofka, Jerry Heil, группа "Океан Эльзы", Tember Blanche. Все песни исполнялись на украинском языке.

В 2021 году Kalush объявили о запуске параллельного проекта - Kalush Orchestra. В отличие от оригинальной группы, которая пела только в стиле рэп, новый проект стал использовать в песнях народные и фольклорные элементы. Таким образом ребята популяризировали украинскую культуру.

Kalush Orchestra на Евровидении 2022

12 февраля 2022 года Kalush Orchestra приняли участие в национальном отборе на Евровидение 2022. Коллектив занял второе место - его опередила певица Алина Паш. Однако позднее Паш была дисквалифицирована из-за незаконного посещения временно оккупированного Крыма. Таким образом представителями Украины на конкурсе стали Kalush Orchestra.

В конце февраля в Украине началась полномасштабная война с РФ. Участник группы Джонни Дивный ушел на фронт, его заменил бывший фронтмен группы "Сальто назад" Саша Таб. В таком составе Kalush Orchestra поехали на Евровидение 2022. Для конкурса они выбрали песни "Стефания". Финал Евровидения 14 мая решит судьбу группы. Им прогнозируют победу с вероятностью выше 50%.

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