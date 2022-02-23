Букмекеры пророчат дуэту Mahmood & Blanco победу на Евровидении.

Итальянский дуэт Mahmood & Blanco, который будет представлять свою страну на Евровидении 2022 в Турине, снялся для глянцевого журнала Vanity Fair Italy.

Парни появились на обложке журнала полностью обнаженными. При этом свои половые органы они прикрыли руками. Вероятно, таким поступком они решили "подогреть" аудиторию перед конкурсом.

Впрочем, букмекеры после нацотбора и так считают, что дуэт станет лидером голосований на конкурсе. Они пророчат Mahmood & Blanco первое место за песню Brividi.

Известно, что Mahmood уже представлял Италию на песенном конкурсе в 2019 году, но тогда он занял второе место.

К слову, их песня Brividi побила рекорд по количеству прослушиваний за один день в Spotify в Италии, а также попала в мировые чарты достигнув пятой строчки в Spotify Global Top 50 и пятнадцатой позиции в Billboard Global 200. Композиция также получила платиновый статус в Италии.

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