Ева Лонгория похвасталась стройными ножками в черном купальнике
Голливудская актриса Ева Лонгория умилила снимком с подросшим сыном.
На своей странице в Instagram 45-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" опубликовала снимок, на котором продемонстрировала фигуру.
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На снимке Ева в черном сплошном купальнике держит на руках полуторагодовалого сына Сантьяго.
"Субботняя улыбка", - подписала снимок актриса.
Поклонники звезды оценили не только милого сына актрисы, но и ее фигуру.
"Супер-красивый твой малыш", "Ты прекрасна", "А какие волшебные улыбки", - писали в комментариях подписчики звезды.
Как сообщал ранее УНИАН, Американская актриса Ева Лонгория напугала фолловеров в соцсети больничным фото.
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