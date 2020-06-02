Ева Лонгория похвасталась стройными ножками в черном купальнике

Актриса опубликовала нежное фото с сыном.

Голливудская актриса Ева Лонгория умилила снимком с подросшим сыном.

На своей странице в Instagram 45-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" опубликовала снимок, на котором продемонстрировала фигуру.

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На снимке Ева в черном сплошном купальнике держит на руках полуторагодовалого сына Сантьяго.

"Субботняя улыбка", - подписала снимок актриса.

Поклонники звезды оценили не только милого сына актрисы, но и ее фигуру.

"Супер-красивый твой малыш", "Ты прекрасна", "А какие волшебные улыбки", - писали в комментариях подписчики звезды.

Как сообщал ранее УНИАН, Американская актриса Ева Лонгория напугала фолловеров в соцсети больничным фото.

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