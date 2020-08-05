45-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" показала фигуру в купальнике

Актриса опубликовала новое фото.

Известная актриса, которая играла в сериале "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в купальнике.

Звезда предстала в черном смежном купальнике с глубоким декольте. Стоит отметить, что он идеально сел по ее фигуре и подчеркнул грудь Евы. На голове актриса сделала пучок из волос, что сделало ее визуально на несколько лет моложе.

Как сообщал УНИАН, Ева Лонгория похвасталась стройными ножками в черном купальнике.

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