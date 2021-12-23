Лилия Ребрик сегодня отмечает годовщину свадьбы с мужем Андреем Диким.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик устроила романтическую фотосессию с супругом, хореографом Андреем Диким в честь десятой годовщины со дня свадьбы.

В кадре Лилия позировала в длинном платье цвета айвори со шлейфом, а Андрей предстал в черном костюме и белой рубашке.

"10 лет вместе, а мы как новенькие… Розовая свадьба – прекрасный повод почувствовать себя снова и снова молодоженами… Не верится, что мы уже 10 лет вместе, что у нас уже две такие прекрасные доченьки, а самое главное, что у нас так много всего впереди! Столько планов! Столько желаний", - написала Ребрик.

Читайте такжеМакс Барских рассказал, какой сингл-рекордсмен изменил его жизньТакже она добавила, что ей с супругом всегда весело и в то же время спокойно. По ее словам, 10 лет совместной жизни - это только начало.

"Андрей, веди меня по жизни, как в танце", - добавила звезда.

Отметим, влюбленные познакомились на шоу "Танцы со звездами". Тогда они танцевали в паре, и между ними сразу пробежала искра. Вскоре они сыграли свадьбу на глазах у миллионов зрителей. В браке у них родились две дочери - Диана и Полина.

Напомним, ранее ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера.

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