Женщина говорит, что эти деньги можно было потратить на ВСУ.

Украинская певица Lama раскритиковала прововедение Нацотбора на "Евровидение". Женщина отметила, что такие меры сейчас неуместны и требуют много денег, которые можно было бы направить на помощь армии.

"Знаете, что меня больше всего бесит? Бесит, что на "Евровидение" есть деньги. Это же 11 миллионов гривень - можно было бы обеспечить всю нашу армию, наших военных", - сказала она в своем Instagram.

Исполнительница добавила, что можно было бы провести Нацотбор на волонтерских началах и сэкономить бюджет.

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Также Lama отметила, что чувствует несправедливость по отношению к артистам, которые собственными усилиями собирают деньги, чтобы помочь ВСУ, в то время как власть, по ее словам, этого не делает.

"Почему нам, артистам, во время благотворительных сборов помогают люди, а не власть. Почему ты должен бороться за каждый донат и вкладывать собственные средства, когда происходит такой хаос "наверху"? Когда уже "там" в приоритет поставят жизнь украинских воинов, тех, кто дает жизнь нам, гражданским?" - высказалась женщина.

Напомним, недавно состоялся Нацотбор на "Евровидение-2024". В этом году Украину будет представлять дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".

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