Он говорит, что каждый финалист Нацотбора имеет шанс стать известным артистом.

Официальный комментатор Международного музыкального конкурса Евровидение Тимур Мирошниченко в эксклюзивном интервью для сайта 1+1 прокомментировал, чем отличается нынешний Нацотбор от прошлых лет. Главное отличие - это состав участников.

"Омоложение состава финалистов без суперзвезд. Можно только троих назвать известными артистами - MELOVIN, alyona alyona и Jerry Heil. Все остальные - это новое поколение музыкантов, которое проявило себя за последние два года. Меня это очень радует. Уверен, все, кто оказался в финале Нацотбора, станут большими звездами в будущем, потому что все делают правильно. Очень талантливые. Они все заслуживают быть услышанными в Европе", - говорит ведущий.

Также Тимур Мирошниченко прокомментировал скандалы вокруг вероятного плагиата песен некоторых участников Нацотбора:

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"Для Евровидения это стандартная история, причем не только для Украины. Каждый год кого-то из участников обвиняют в плагиате. Действительно, есть такие песни у нынешних финалистов, которые слышишь и тебе кажется, будто ты уже это где-то когда-то слышал. Но, как ни крути, все песни проходят проверку Европейского вещательного союза и если там будет плагиат, эти песни не будут допущены. Если эти композиции сейчас есть в финале, значит, они прошли проверку и не нарушают никаких правил".

Скандалы вокруг Нацотбора

Группу NAHABA обвинили в плагиате на песню российской группы "Тату". Участники дуэта Оля и Андрей подчеркнули, что им обидно за то, что люди так думают и сказали, что вдохновлялись совсем другой музыкой.

Также зрители усомнились в честности YAKTAK. В его конкурсной песне услышали мелодию певицы MANY. Как пояснил певец, он законно приобрел семпл, но никакого плагиата нет.

Песню для Нацотбора Джерри Хейл и Алены Алены тоже захейтили в сети. Слушатели отмечают, что к фигуре матери Терезы, о которой поется в песне, есть много вопросов. По их словам, в биографии матери Терезы есть сомнительные факты и воспевать ее в песне - это недопустимо.

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