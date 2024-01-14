Звезда удивляется негативным комментариям.

Певица Наталья Могилевская, которая недавно поразила новостью об удочерении двух девочек, привыкает к своему новому статусу матери. Она получила много слов поддержки, но не обошлось и без волны хейта в адрес звезды.

Наталья долгое время не комментировала это, но сегодня на своей странице в инстаграме решила впервые ответить на вопрос подписчицы: "Вас не обижает, когда пишут о детях, что это пиар?".

"Это странно слышать. Я оставила карьеру на пике успеха 10 лет назад и почти не выпускала песен и ничего не пиарила. Все понимали, что я одинока и уезжаю куда-то в Индию. А после того вернулась, удочерила двоих детей и два года это скрывала. Всегда найдутся те, кто видит мир через призму своих разочарований", - отметила Могилевская.

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Также подписчики поинтересовались, как проходила адаптация Наталии к девочкам.

"В начале было тяжело, но я училась, находила контакт и терпение. Всегда была равной в своей любви и поддержке. Постепенно дети расслабились и поверили в то, что они в безопасности и что с ними будет все в порядке", - написала Наталья.

Напомним, певица Наталья Могилевская долгое время держала под семью замками информацию об усыновлении двух девочек. В новогоднюю ночь она призналась, что стала мамой и воспитывает Мишель и Софию вместе с любимым. Лица девочек и мужа звезда не показывает.

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