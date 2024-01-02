Звезда радуется своему материнству.

Певица Наталья Могилевская долгое время держала под семью замками информацию об удочерении двух девочек. Однако новоиспеченная мамочка все-таки поделилась этим радостным известием в новогоднюю ночь.

Лица детей она решила не афишировать, но только отметила, что одной 10 лет, а другой - 2. А в интервью журналистке Елене Фроляк звезда рассказала больше подробностей о своем материнстве. В частности, она сказала, что удочерила девочек еще в начале полномасштабного вторжения. А дальше рассекретила их имена: Мишель и София.

"Каждая минута моего молчания им была крайне важна. Им нужно было время, чтобы адаптироваться к новой жизни. Нам надо было просто прорасти друг в друга. Я их полюбила и мне очень хотелось им помочь. Да, это очень тяжело", - подчеркнула она.

Видео дня

Наталья добавила, что много думала перед тем, как взять эту ответственность. Она понимала, что материнского опыта у нее нет, поэтому она упорно училась.

Сейчас Могилевская называет себя" сумасшедшей " мамой, просыпается в 5 утра и читает о воспитании детей. Она пока боится показывать девочек, чтобы у них не было стресса.

Напомним, Наталья Могилевская также рассекретила любимого мужчину, с которым воспитывает дочерей. Лицо его она тоже не показывает, однако лишь назвала его имя – Валентин.

Вас также могут заинтересовать новости: