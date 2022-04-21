По словам Нади, они расстались еще до войны.

Украинская певица Надя Дорофеева впервые прокомментировала развод с Владимиром Дантесом, о котором они объявили еще в марте 2022 года.

По словам Нади, такое решение они приняли еще до войны. А решили объявить об этом потому, что не могли обманывать поклонников.

"Я всегда достаточно откровенна со своими поклонниками. И я не думаю, что мы кого-то обидели тем, что мы сказали с Вовой о том, что мы уже больше не вместе, но мы очень уважаем друг друга. Хотелось уже об этом сказать, потому что мы расстались еще до войны. И было много вопросов, нам было очень сложно отвечать, как там Вова, как там Надя, а мы уже не вместе. Поэтому мы решили поставить точку в этом", - сказала Дорофеева в программе "Зірковий шлях".

Также она добавила, что уже готова к новым отношениям. Отметим, Наде приписывают роман с ресторатором и музыкантом Михаилом Кацуриным. Пара вместе отдыхала в Барселоне, а позже в сети появилось их совместное романтическое фото.

Напомним, ранее Дантес рассказал об отношениях с Дорофеевой после развода.

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