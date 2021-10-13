Сборная Украины играла против команды Боснии и Герцеговины.

Украинский певец Дзидзьо 12 октября во Львове исполнил национальный гимн на футбольном матче между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

Видео своего выступления артист поделился в Instagram.

"Только вперед! Слава Украине!" – подписал Дзидзьо ролик.

"Это было круто", "Просто невероятно", "Браво!", "Можно сразу давать 1 место "За лучшее исполнение государственного гимна Украины", "Лучшее исполнение гимна. Голосище ого", "Гордимся", "Это было мега круто", – отреагировали фанаты.

Читайте такжеВ Киеве открыли именную звезду Дзидзьо (фоторепортаж)Напомним, до этого Дзидзьо исполнил государственный гимн в центре Киева ко Дню Независимости в 2020 году и был награжден званием "Заслуженный артист Украины".

Украина против Боснии и Герцеговины: итоги матча

Матч во Львове завершился со счетом 1:1.

Сборная Украины сыграла вничью в шестой раз в семи матчах квалификации ЧМ-2022.

Сборная Украины продлила серию без поражений во Львове, которая теперь насчитывает 20 матчей.

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Автор: Катерина Шварц