Певица уклончиво ответила на вопрос поклонников.

Уже давно вокруг украинской певицы Алины Гросу и российского актера Романа Полянского ходят слухи о расставании. Однако долгое время пара не давала никаких официальных комментариев.

Сейчас же Алина решила ответить на интересующий подписчиков вопрос. В инста-сториз она написала, что пока не хочет комментировать свои отношения с Полянским и добавила: "Думаю, что это было моей ошибкой - показывать свою личную жизнь".

Хоть прямо на вопрос знаменитость и не ответила, зато пообещала рассказать подробности позже.

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Отношения Алины Гросу и Романа Полянского

Об их романе стало известно в 2021 году. Алина рассказывала, что Роман поддержал ее после развода с супругом. Он снимался в ее клипах, тогда между ними и возникла та самая искра.

Однако после полномасштабного вторжения России в Украину Роман "исчез" из блога Гросу, хотя ранее часто там появлялся. Поклонники заподозрили, что он вернулся на свою родину - Россию, в то время как певица стала волонтером и однозначно поддержала Украину.

Кроме того, недавно Гросу выпустила песню "Самотня зима", в которой намекнула на расставание с возлюбленным.

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