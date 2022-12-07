Певица Алина Гросу в прошлом году заявила, что состоит в отношениях с российским актером Романом Полянским. Пара познакомилась на съемках, после чего между ними завязались романтические отношения. Они часто появлялись вместе на публике и в социальных сетях, однако после 24 февраля началась "тишина в эфире".
Полянский никак не комментировал полномасштабное нападение России на Украину, хотя многие звезды призывали его высказаться. В какой-то момент поклонники заметили, что и Алина ничего не говорит о своем возлюбленном. Осенью 2022 года публика заговорила о том, что пара рассталась. Подтвердил эту информацию и телеведущий Слава Демин, ссылаясь на свои источники.
Сейчас Алина анонсировала выход новой песни "Самотня зима" и выпустила тизер композиции. В нем артистка поет: "Перший Новий рік, там де нас нема. Така самотня без тебе зима".
В комментариях поклонники предположили, что это напрямую связано с разрывом с Полянским.
Реакция соцсетей
- "Ты будешь счастлива!"
- "Алина, пожалуйста, не скучайте, держитесь!"
- "А куда подевался Полянский?"
Напомним, экс-бойфренд Алины Гросу засветился на мероприятии в России.