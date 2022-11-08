Яна Глущенко уже семь месяцев находится за границей.

Украинская актриса комедийного жанра Яна Глущенко рассказала, почему до сих пор остается в Европе, несмотря на то, что и она, и ее сын очень хотят вернуться домой.

Звезда "Дизель Шоу" на своей странице в Instagram отметила, что покинула Украину еще в первые дни полномасштабного вторжения. Она вместе с 4-летним сыном поехала в европу, чтобы уберечь его от всех ужасов войны. Однако они очень скучают по дому и уже дождаться не могут, когда вернуться в свободную и независимую Украину.

Глущенко добавила, что ее сын просится домой, но она не спешит покупать билеты, так как безопасность ребенка для нее прежде всего:

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"Страх сейчас на первом месте, страх не за себя, а за ребенка. К сожалению, никто не знает, когда это все кончится, однако каждый надеется, что очень скоро будет наша победа. Жизнь в другой стране – это не отдых, это просто место временного пребывания, потому что душа в своей "неньке". Молимся за каждого украинца, безмерно гордимся нашими ребятами из ВСУ".

Напомним, ранее Евгений Сморигин из "Дизель Шоу" сдал экзамен на получение гражданства Украины.

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