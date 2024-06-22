Он также назвал страну, в которой будет жить.

Известный украинский блогер и бывший муж певицы Анны Тринчер - Александр Волошин - рассказал о своем переезде за границу во время войны.

26-летний мужчина сообщил о своем решении в Instagram. Он отметил, что скоро его жизнь будет другой, однако причину своего переезда Александр решил не называть.

"Моя жизнь кардинально меняется. Заканчивается история, которой я посвятил семь лет. Одновременно и весело, и грустно это осознавать. Но новые этапы в жизни - это всегда интересно. Эти изменения положительные для меня", - написал Волошин.

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Позже он рассекретил страну, где будет жить в ближайшее время. Это оказалась Польша.

"Через неделю я переезжаю в Варшаву. Как бы я этого не хотел, но так сложились обстоятельства", - интригуя добавил блогер.

К слову, Волошин известен своими скандальными выходками в сети. В частности, в 2021 году он сначала подарил девочке новый iPhone в центре Киева, а затем силой публично забрал его. Потом блогер объяснил ситуацию, что все было ради хайпа и опубликовал видео, на котором извинился.

Напомним, недавно муж блогера Татьяны Пренткович, после скандала с выездом на Мальдивы, рассказал о переезде.

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