Александр Волошин рассказал, почему решил "провернуть" такую историю.

Украинский блогер Александр Волошин, который недавно попал в скандал с маленькой девочкой и отобранным у нее айфоном, рассказал, почему решил так поступить.

Он опубликовал видео, на котором изначально принес свои извинения.

"У меня есть деньги, у меня есть все, я сам всего достиг. Но в моменте меня повело, и я подумал, что можно обойтись малой кровью и отдать две тысячи и все будут счастливы. И когда эта ссора начинала происходить, я не смог контролировать себя и не понимаю, как это произошло. В меня вселился дьявол, это был не я", – сказал Волошин.

А затем он сказал, что идея подарить айфон, а потом его забрать - была ради хайпа. Благодаря этому поступку известные украинские СМИ прорекламировали его бесплатно.

"Это гениально. Запостили самые популярные журналы, сайты. Всем было выгодно это. Таким образом по примерным расчетам я получил рекламы более чем на 250 тысяч долларов", – добавил блогер.

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Автор: Диана Могилевич