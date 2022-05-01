Злата поблагодарила украинских защитников за возможность чувствовать жизнь.

Украинская певица Злата Огневич прогулялась по Киеву и поделилась фотографиями оттуда. Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

"Киев сегодня такой. У меня есть возможность гулять, чувствовать ветер и солнце, чувствовать жизнь. Это все благодаря нашим защитникам. Я ежедневно благодарю за такую возможность. Спасибо, украинские герои, бесстрашные и мужественные воины. Верю в каждого из Вас", - написала певица.

"Вы волшебная", "Красавица! Спасибо нашим защитникам за то, что имеем возможность гулять, дышать воздухом, спать в своих кроватях", "Верим крепости украинского народа, его единства и мужества", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, недавно Злата Огневич и Артем Пивоваров представили чувственную совместную песню на первую совместную композицию "До весны".

Вас также могут заинтересовать новости: