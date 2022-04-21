В сети уже не первый день обсуждают лицо Марченко.

Недавно телеведущая Оксана Марченко обратилась к мировым лидерам и не только с просьбой поспособствовать освобождению ее супруга, нардепа Виктора Медведчука, которого 12 апреля задержала СБУ.

Но пользователи сети больше обратили внимание на внешность Марченко, которая за последние годы очень изменилась. Более того, эксперты утверждают, что телеведущая прибегала к пластическим операциям, а фолловеры отмечают, что она злоупотребляет пластикой и выглядит хуже, чем раньше.

Украинская актриса Инна Приходько также отреагировала на "новую" внешность Марченко и сняла ролик, в котором высмеяла мимику телеведущей.

"Пластическая спецоперация. Вы просили - я сделала", - подписала ролик Приходько.

Напомним, ранее Инна Приходько изобразила Оксану Марченко на пресс-конференции и рассмешила сеть.

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