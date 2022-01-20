Российский рэпер должен скоро выступить в одесском ресторане, поделился активист.

В Одессе активисты призывают владельца одного из ресторанов отменить запланированный на февраль концерт российского рэп-исполнителя Басты (Василий Вакуленко).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сделал в Facebook активист Демьян Ганул.

По его словам, он через анонимные источники узнал, что Вакуленко планирует выступить в Одессе 14 февраля 2022 года.

"В очередной раз повторяю, те российские "артисты", которые поддерживают оккупацию Крыма и выступали на концерте "воссоединения" в Москве, нарушают законодательство Украины. В данном случае вопрос к Службе безопасности Украины, которая в упор не видит Вакуленко", – написал Ганул.

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По его данным, Баста собирается выступить в ресторане "Хмары", принадлежащем предпринимателю Андрею Заричанскому.

"Если у Андрея есть мозги и проукраинская позиция, то отменит концерт оккупанта. В противном случае, его бизнес ждут серьезные испытания, "Хмары" – не единственное заведение Заричанского", – отметил Ганул.

Ранее Баста уже выступал в Одессе. В Украине не раз активно выступали против концертов Басты. В частности, в конце 2021 года в Киеве перед концертом в ночном клубе Stereo Plaza артисту устроили коридор позора.

Баста выступал в захваченном Россией Крыму, а также в фильме сыграл роль российского военного, который служит на полуострове.

Напомним, в январе 2018 года Министерство культуры внесло рэпера в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

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